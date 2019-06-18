نائب المجلس العسكري: نريد محاربة الفتنة والشائعات للوصول إلي بر الأمان

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلي بر الأمان.
وشدد "حميدتي" خلال كلمته والتي نقلتها شبكة سكاي نيوز، منذ قليل، الأمن والجيش مهمتهم حماية البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
وتابع: "نريد حكومة سريعة، ونريد حلا سودانيا – سودانيا، والبلاد لا تتحمل تأخيرا للحل بعد الآن".
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