حميدتي: المجلس العسكري بعيد عن السياسة ومهمتنا إجراء انتخابات نزيهة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن المجلس بعيد كل البعد عن السياسة ومهمتنا الوصول إلي انتخابات نزيهة.

وقال "حميدتي" في تصريحات صحفية نقلتها شبكة سكاي نيوز، كل من فوض المجلس العسكري هوا في موقع مسئولية للخروج من هذه الأزمة.

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ووجه كلمته للأحزاب قائلًا "عليكو تحمل المسئولية وإعلاء ملحة الوطن عن المصالح الأخرى"، مشددًا علي إعادة السلطة للإدارة الأهلية بعد تنظيمها،