المجلس العسكري: مهمتنا حماية شئون البلاد والحفاظ علي أمنها

جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الثلاثاء، دعوة المجلس في الإسراع بتشكيل حكومة تمضي نحو انتخابات نزيهة.
وأكد "حميدتي" خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن مهمة الأجهزة الأمنية وعلي رأسها القوات المسلحة حماية شئون البلاد والحفاظ علي أمنها.
وبينما كان يردد خلف الحضور هتافا من قبيل "جيش واحد شعب واحد"، أضاف "نريد حلا سودانيا.. البلاد لا تتحمل أن تصبر أكثر من هكذا".
وأشار إلى أن المجلس العسكري قابل كل المكونات، لافتا إلى أن الحوار سيكون مع الإدارة الأهلية في كافة أنحاء البلاد.
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