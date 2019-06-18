قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، إننا قابلنا ممثلين من كل أطياف أبناء الشعب السوداني.
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أننا نقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شئون البلاد.
ووجه الدعوة للأحزاب العريقة إلى تحمل مسئوليتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: سنشكل حكومة تكنوقراط لإدارة شئون البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.