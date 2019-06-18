حميدتي: سنشكل حكومة تكنوقراط لإدارة شئون البلاد

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، إننا قابلنا ممثلين من كل أطياف أبناء الشعب السوداني.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أننا نقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شئون البلاد.

ووجه الدعوة للأحزاب العريقة إلى تحمل مسئوليتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان.