والي الجزيرة: أمن الولاية والمواطن وحماية ممتلكاته خط أحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير، إن أمن الولاية والمواطن وحماية ممتلكاته خط أحمر لايمكن تجاوزه والتهاون فيه، وأكد أن التنسيق والتناغم والتعاون بين الأجهزة الأمنية عزز أمن واستقرار الولاية.

وأعلن لدى لقائه بمكتبه، يوم الثلاثاء، اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان مدير شرطة الولاية، التزامه بدعم وتمكين وسند شرطة الولاية للاضطلاع بأدوارها وواجباتها بالصورة المثلى.

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من جانبه، أعلن مدير شرطة الولاية تسخير خبراته وإمكاناته لتعزيز نعمة الأمن بالولاية كافة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع حكومة الولاية والأجهزة والقطاعات كافة، والإسهام في تأمين الموسم الزراعي وطوارئ الخريف وفعاليات ومناشط الولاية المختلفة.

شبكة الشروق