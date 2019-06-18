صحة الخرطوم: (21) مركزاً و(42) طبيباً للكشف على الحجاج بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي، توفير (21) مركزاً صحياً للكشف الطبي على حجاج هذا العام بـ(42) طبيب يتم تدريبهم على متطلبات الكشف الطبي للحجاج بإشراف عام من القومسيون الطبي ولاية الخرطوم، وقال بابكر لدى اجتماعه بمدير الإدارة العامة للحج والعمرة، إن الهدف من الكشف الطبي معرفة الأمراض لدى الحاج ومتابعتهم الطبية في الحج من قبل البعثة الطبية للوزارة، حتى تتمكن من التعامل معهم، ويكون الحاج تحت العناية الطبية الكاملة أثناء الحج . آخر لحظة المادة السابقة حزب الأمة يناشد التغيير والمجلس العسكري بالجلوس مع بعضهما وتقديم تنازلات من أجل مصلحة الوطن المقالة القادمة والي الجزيرة: أمن الولاية والمواطن وحماية ممتلكاته خط أحمر

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