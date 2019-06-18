حزب الأمة يناشد التغيير والمجلس العسكري بالجلوس مع بعضهما وتقديم تنازلات من أجل مصلحة الوطن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رفض حزب الأمة القومي، الموقع على إعلان الحرية والتغيير، الجدول التحضيري للتصعيد الثوري الذي أعلنت عنه قوى التغيير واعتبرها خطوة تباعد بين الطرفين العسكري وقوى الحرية، سيما بعد انقطاع اللقاءات بينهما لمناقشة الاوضاع الراهنة، وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة لـ(آخر لحظة) أمس (أي تصعيد حيودي البلد في داهية)، وقطع أن أي مواجهات بين الطرفين ليس من مصلحة البلاد، وأكد أنها ستفضي إلى الفوضى، ومالا يحمد عقباه، وقال (لا نشجع التصعيد)، و طالب برمة التغيير والمجلس العسكري، بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وناشدهما بالجلوس مع بعضهما وتقديم التنازلات من أجل مصلحة الوطن والقضية .
آخر لحظة
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