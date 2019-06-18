بث مباشر.. كلمة نائب رئيس المجلس العسكري

تقدم "اخبار الخليج 365 365" بث مباشر، لكلمة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، المذاع عبر فضائية الحدث، اليوم الثلاثاء.

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