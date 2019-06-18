المجلس العسكري: حريصون علي الوصول إلى توافق وطني خلال المرحلة الحالية

أعرب المجلس العسكري السوداني، عن حرصه على التوافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق سعيد عضو المجلس العسكري الانتقالي ورئيس اللجنة الاجتماعية الفئوية والسيد اللواء ركن مهندس إبراهيم جابر عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية، أمس الاثنين مع العاملين بوزارة الخارجية. وجدد الفريق أول صلاح الدين عبد الخالق حرص المجلس العسكري للوصول إلى توافق وطني حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية مؤكدا زهدهم في السلطة. Advertisements وقدم اللواء الركن إبراهيم جابر شرحاً مفصلاً حول الخطوات والإجراءات العاجلة التي أتخذها المجلس العسكري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الحرجة للبلاد وتأمين الاحتياجات من المواد التموينية المختلفة وإنجاح الموسم الزراعي وتهيئة البلاد للاستثمارات الخارجية. كانت قوى الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تولى إدارة السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر أبريل الماضي، لتسليم السلطة للمدنيين في إعقاب قيام قوات أمنية بفض الاعتصام في وقت سابق من الشهر الجاري.

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