البرهان يطلع على نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم علي نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2019م توطئة لإعلانها مساء اليوم عبر مؤتمر صحفي . واشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالجهود العظيمة التي يبذلها المعلمون في كافة مراحل الشهادة السودانية مما اكسبها سمعة طيبة وقبولا دوليا ، مشيرا إلي حرص المجلس علي تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والمعلمين بالبلاد. الى ذلك اعلن وكيل وزارة التربية والتعليم د. الطاهر حسن الطاهر في تصريح صحفي عقب اللقاء أن عدد الجالسين لهذا العام بلغ 539 الف طالب وطالبة جلسوا في 3944 مركزا منها 14 مركزا خارج السودان ، مشيرا إلي جلوس 6آلاف طالب وطالبة يمثلون 23 جنسية مختلفة.

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نتيجة الشهادة السودانية