الصادق المهدي يحض على تجميع مبادرات الوساطة الوطنية في مبادرة واحدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حضّ زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، على تجميع مبادرات الوساطة الوطنية في مبادرة واحدة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول لاتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية، مؤكداً على ضرورة التوافق السياسي بين كافة مكونات المجتمع السوداني.
وقال زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي الذي بحث أمس مع قادة مبادرة التيار المهني الحر، ترتيبات الفترة الانتقالية، وإمكانية عقد مائدة مستديرة لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.
وأكد رئيس المبادرة، حسين الضو، أن المهدي أشار إلى وجود عدة مبادرات وطنية وأجنبية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، داعياً لأن تكون المبادرات الوطنية هي الأساس، وأن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة للمبادرات الوطنية.
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