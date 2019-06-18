تفاصيل جديدة حول قضية تهريب أسلحة بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سرد 4 من شهود الدفاع معلومات مثيرة في تهريب اسلحة من منطقة شرشارة بشمال كردفان الى دار السلام بأم درمان أحبطتها القوات الامنية وأوقفت بموجبها (3) متهمين بينهم سائق عربة على ذمة الدعوى الجنائية. الجدير بالذكر أن المتهمين يواجهون تهماً بالاتجار في الأسلحة، وذلك إبان ضبطهم وبحوزتهم “4” جوالات محملة بالأسلحة على متن عربة لوري قادمة من ولاية شمال كردفان الى دار السلام بام درمان. وقال شهود الدفاع امام قاضي محكمة الإرهاب د.اسماعيل ادريس اسماعيل، بأنه وفي يوم الحادثة تحركوا من منزل المتهم الاول على متن عربة “لوري” يقودها ذات المتهم من منطقة “عسيلة” بولاية شمال كردفان في طريقهم الى أم درمان عبر منطقة أم شرشارة. وأضاف شهود الدفاع بأن العربة المعروضات فور تحركها من منطقة (عسيلة) كان على متنها “أسطوانات غاز” ومن ثم توقفت بمنطقة أم شرشارة داخل الموقف المخصص لشحن المركبات المتوجه نحو أم درمان، ولفت الشهود الى انه وفور توقف العربة توجه معهم المتهم الاول نحو المسجد لاداء فريضة صلاة الجمعة وعقب خروجهم من المسجد توجهوا نحو العربة ووجدوها محملة بالبضائع والركاب، ومن ثم أعقبهم المتهم الأول وعلى الفور جلس على مقعده وتحرك بالعربة متوجهاً نحو ام درمان، واضاف الشهود بأن المتهم الأول لم يكن حضوراً لحظة تحميل العربة بالبضائع وكان برفقتهم بالمسجد. ولفت شهود الدفاع بأنهم كانوا ملازمين للمتهم طوال الرحلة من (عسيلة) وحتى منطقة دار السلام بام درمان ومن ثم غادروا العربة وتلقوا نبأ القبض عليه في اليوم التالي اثناء حضورهم الى السوق بغرض تحميل بضائعهم من على متن عربته والعودة لمنطقتهم.

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