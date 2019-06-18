صديق يوسف: المجلس العسكري يملك السلاح والبنادق ونحن سلاحنا التصعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي في الحزب الشيوعي وإعلان قوى الحرية والتغيير صديق يوسف تمسكهم باستمرار التصعيد والنضال حتى تسليم السلطة للمدنيين. وقال صديق في حوار مع (الإنتباهة) ــ ينشر لاحقاً ــ إن المجلس العسكري يملك السلاح والبنادق، وأضاف قائلاً: (نحن سلاحنا التصعيد حتى لو منعونا وضربونا رصاص مرة أخرى)، وتابع قائلاً: (من حقنا أن نعبر عن رأينا في أي مكان، وسنواصل نضالنا حتى استلام السلطة). وقال صديق: (إن قرارنا ومجلس السلم والأمن الإفريقي والمجتمع الدولي تسليم السلطة بالكامل للمدنيين)، منتقداً المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري الذي عقد أخيراً، مؤكداً أنه نسف كل ما تم الاتفاق عليه، وشدد قائلاً: (كل من يتهم الحزب الشيوعي بأنه سبب الفشل في التوصل لاتفاق يعبر عن رأيه الشخصي)، وأضاف قائلاً: (نحن ما غشيمين علي زول)، مطالباً بأن يُحاكم البشير بالانقلاب لا بالدولار والقروش.

الانتباهة