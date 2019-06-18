محاكمة شباب أساءوا لقوات نظامية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وقعت محكمة النظام العام بكسلا برئاسة القاضي ماجد محمد أبشر أمس غرامات قدرها 3 آلاف جنيه على 6 شباب تم ضبطهم في تجمع غير قانوني بأحدى الحدائق المفتوحة بكسلا، يرددون هتافات تشيد بإحدى القوات النظامية، وتسيء لقوة نظامية أخرى عبر استخدامهم لمكبرات صوت، وأدانتهم المحكمة بالإزعاج العام، وأشارت بينات الاتهام إلى أن مجموعة من الشباب والشابات خرجوا في تظاهرة و تجمعوا بالحديقة، وهتفوا عبر مكبر الصوت، وأثناء المداهمة تمكنت الشابات من الهروب، فيما تم توقيف الشباب ودون ضدهم بلاغ وفرضت عليهم المحكمة عقوبة الغرامة 5 آلاف جنيه لكل مدان أو السجن شهراً كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع.
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