قوات الدعم السريع تقتل شابا بالرصاص بالفتيحاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي أحد المتفلتين مصرعه رمياً بالرصاص اثناء مهاجمته نقطة ارتكاز لقوات الدعم السريع بطلمبة مربع (7) بالفتيحاب وابلغ شاهد عيان من ابناء المنطقة (الإنتباهة)، أن القتيل كان يحمل ساطوراً حينما حاول اقتحام الطلمبة وهو يشهر ساطوره وعندها حاول احد افراد ارتكاز قوات الدعم السريع ايقافه وإثنائه عن التقدم صوب الطلمبة، إلا أنه اصر على مهاجمة القوة بالساطور وعندها قام فرد القوة باطلاق اعيرة نارية بالهواء لإيقاف المتهم إلا أنه ظل يتقدم صوب الطلمبة وعندما اقترب من افراد نقطة التأمين قام الجندي باطلاق النار عليه ما ادى لاصابته وتم الاتصال بشرطة النجدة التي هبت لموقع الحادث وتم تأمينه وحمل المصاب الى مستش في ام درمان إلا أنه لقي حتفه متأثراً باصابته وتم فتح بلاغ وتم التحفظ على الجندي التابع لقوات الدعم السريع وارسل الى وحدته لاستكمال اجراءات القضية.