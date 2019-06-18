عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع: البشير لن يحاكم الأسبوع القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع محمد الحسن الأمين أن التهم الموجهة ضد البشير قيدت بواسطة فرد في الاستخبارات وليس بواسطة الدولة، في ذات الأثناء التي طالب فيها بإطلاق سراح بقية رموز النظام الموجودين بسجن كوبر، معلناً في ذات الأثناء ثقتهم في براءة البشير من التهم الموجهة ضده. وقال الحسن في حوار مع (الإنتباهة) ينشر بالداخل إنهم كهيئة دفاع واثقون من براءة البشير، وأقر بوجود تعاطف شعبي كبير مع البشير، مشيراً لوجود مواطنين ذرفوا الدموع لحظة مشاهدتهم اقتياد البشير صوب عربة الاعتقال، وأكد الحسن أن البشير لن يقدم للمحكمة أو يحاكم الأسبوع المقبل. صحيفة الانتباهة المادة السابقة المخلوع ورموز نظامه.. انتظار حسم القانون… المقالة القادمة قوات الدعم السريع تقتل شابا بالرصاص بالفتيحاب

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