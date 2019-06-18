أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * قمة في تشاد بين “البرهان” وإدريس ديبي * وفاة الرئيس المصري السابق “محمد مرسي” إثر نوبة قلبية أثناء محاكمته * مدير جهاز المخابرات يكشف لروسيا الأوضاع السياسية في الخرطوم الإنتباهة: * معلومات عن ظروف البشير ورفاقه في (كوبر) * وفاة الرئيس المصري السابق “مرسي” داخل قفص الاتهام * الرئيس المعزول يشتكي البعوض ويزوره طبيب للعيون وآخر للأذن * تحقيقات مع موظفين في البنك المركزي * صديق يوسف لـ(الإنتباهة): سنصعد حتى لو ضربنا بالرصاص * مقتل متفلت بالرصاص هاجم ارتكازاً للدعم السريع بأم درمان * آخر كلمات مرسي: لدي أسرار وأتعرض للقتل المتعمد * (الحرية والتغيير): العسكري فض الاعتصام في (13) مدينة بالسودان السوداني: * البشير: “أسألوا قوش عن قتل المتظاهرين” * تجمع المهنيين: “لا نتحدث عن حل الدعم السريع كما يروج” * المهدي يمثل أمام نيابة الخرطوم شمال اليوم * الاتحاد الأوربي يشترط لتطبيع العلاقات مع السودان تكوين سلطة انتقالية مدنية * وفاة الرئيس المصري الأسبق “مرسي” خلال جلسة محاكمته الجريدة: * الاتحاد الأوروبي يحمل “العسكري” مسؤولية فض الاعتصام ويطالب بالتعاون مع “الجنائية” * المعز حضرة: نقل البشير بسيارة خاصة للنيابة فيه تمييز بين المتهمين * إجراءات ضد موظفين حكوميين لمشاركتهم بالعصيان المدني ومظاهرات الأحياء تتجدد لإسقاط “العسكري” التيار: Advertisements * الاتحاد الأوروبي يشترط سلطة مدنية للتطبيع مع السودان * محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً يموت محبوساً * (التيار) تستفسر التلفزيون القومي حول عرض أفلام مسيئة للثورة آخر لحظة: * (آخر لحظة) تجري حواراً مع أبرز محامي البشير * “التغيير” تتخوف من سيطرة “العسكري” وتدعو للتظاهر * التقديم للحج بالهاتف وبدء استيراد الأدوية المنقذة للحياة * هيئة الدفاع عن البشير: (كنا معترضين على التصوير) * “البرهان” ينهي زيارة لتشاد ويجري مباحثات مع ديبي * حزب الأمة: (أي تصعيد يودي البلد في داهية) الصيحة: * بدء التحري مع الجاز وكبر ومأمون حميدة بدعاوى فساد * قمة بين “البرهان” و”ديبي” وتشاد تتعهد بدعم مواقف السودان * المهدي يدعو لتشكيل كيان واحد للتوسط بين “العسكري” و”التغيير” الدار: * وفاة الرئيس المصري السابق “مرسي” أثناء جلسة محاكمته * فرنسا توقف جنرالاً تشادياً ارتكب جرائم في السودان * محاكمة المتهمين ببيع طفل حديث الولادة * الإعدام شنقاً حتى الموت للمتهمين بقتل الطالب “أمجد” بالصحافة * الاتحاد الأوروبي يشترط سلطة مدنية للتطبيع مع السودان * الشرطة تلقي القبض على (3) متهمين في جريمة قتل شقيقين بالثورة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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