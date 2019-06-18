مذكرات عائد من (حفلة).!.. بقلم احمد دندش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المشهد داخل صيوان زفاف (حمدون) ود حاج (عكّة)، لم يعط أي انطباع بأن الليلة ستشهد تلك الأحداث المثيرة، التي تتابعت في شكل غريب منذ أن أعلن (النذير شلاقة) عن فنانة الحفل المبتدئة، التي اختارت لنفسها اسما فنياً لم يخل كذلك من إثارة الجدل وهو(التومة طرب).

*إنت يا(عثمان) الفنانة دي جابوها من وين؟

*والله ماعارف..لكن قالوا (قديمة) في الشغلة.

*كيفن ما قديمة..كدي عاين لي وقفتا في المسرح، والله (شاكيرا) بس.

هكذا كان الحوار يدور بين المعازيم في الصفوف الخلفية، أما في صف النسوان فقد كان الأمر يختلف كثيراً.

*اجي يا يمة..عاد (بت المنا) ما فضحتنا فضيحة.

*صدقتي يابت أمي..هسي دي فنانة يجيبوها في عرس.

*والله قالوا ليك جابوها من (الكانون) للمسرح طواااالي.

أما خارج الصيوان فحدث ولا حرج، الركشات بألوانها، والهايسات بأقسامها -حتى العجلات- بينما غرس (عمر ترتار) أحد جوكية الركشات، عينيه (الدقاق)، عبر ذلك الثقب الكبير في الخيمة، وهو يتابع حركة صينية العشاء التي كانت (تفط) المعازيم أكثر من توقفها أمامهم.

(والآن مع فنانة الشباب المبدعة..التومة طرب).!

هكذا انطلق النداء (الاشتر) من مايك الحفل، قبل أن تلتقطه أصابع (التومة) المرتجفة وهي تهمس لعازف الأورغ النحيل في توتر:

*اسمع أديني (تم تم).

*معقولة يا أستاذة..طوالي داير تخشي (تم تم) ما تبدي بي حاجة تقيلة.

*والله كلام.. كمان إنت داير توريني أغني شنو..؟

*ياخي ما تزعلي كدا.. قلنا نديك نصيحة بس يا(فردة).

*نصيحتك خليها معاك يا أخوي.. وأديني (تم تم).

وبالفعل ينطلق إيقاع (التم تم) الراقص، ليتدافع المعازيم لداخل ساحة الحفل، بينما انتهز (الضهيبة) بالخارج ذلك الانفعال، ليتسلل بعضهم للداخل ويتحزم بـ(صحنين) عشاء، حرص صاحبهما على تجريدهما من الجواكر والأجنحة، قبل أن يندفع للرقص.

(ياأخوانا ممكن تفسحوا المجال..العريس داخل)..؟

تكرر النداء عدة مرات ولكن لا حياة لمن تنادي، فالجميع كان في عالم آخر يتسم بالكثير من الصخب، أما داخل السيارة التي تقل العروسين.

*أنا عارفة أهلك ديل..أصلهم (بيئة) خالص عشان كدا اقترحت العرس يكون في نادي.

*بالله.. يعني أهلك هم الذوق والأوتوكيت..ما شايفة خالك هناك (يطوطح) وسط المعازيم وشايل ليهو (كراع جداده) في جيب الجلابية ولا…..

*-مقاطعة-حمدون أنا ما بسمح ليك.

*يا ستي ولا تسمحي ولا أسمح.

*قصدك شنو..؟

*قصدي إنك (طلقانة)..دي كمان دايرة فهم..؟

جدعة:

التومة (طرب) اتدقت في نهاية الحفلة، و(بتاع الكشف) زاغ بالقروش، وعم (الزين) أبو العروس دخلوهو(الرجّ) بعد ما ضرب أم العريس في رأسها بزجاجة مياه غازية.!!

شربكة أخيرة:

ترجمة: (الرجّ) يعني السجن.!