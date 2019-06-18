ثورة ديسمبر.. جيل (راكب راس) لا يُهزم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(ثورة ديسمبر المجيدة تحفها التقديرات الربانية اللطيفة وتقوم بانتخاب أبطالها بعناية وتسقط الأدعياء بأخطائهم)، هكذا قال لي أحد الثوار أيام اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة شارحاً ببعده الصوفي الجميل أن العناية الإلهية تحرس الثورة وتبقى جذوتها متقدة حتى اكتمال مطافها الأخير بإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، ويبدو أن هذه الإتجاه الروحي متسق إلى حد كبير مع مجريات الأحداث وواقع الحراك الثوري السوداني، لأن المتابع الحصيف لمسار التصعيد منذ التاسع عشر من ديسمبر للعام الماضي يتضح له جلياً أن الثورة مرت بمنعطفات عديدة وفي كثير من الأحيان كانت على مقربة من الخمود لكن سرعان ما يطفو حدث أو تصريح يكون له عامل السحر في التحفيز وإعادة الزخم الثوري من جديد، ودونكم تصريحات علي عثمان محمد طه (كتائب الظل) والفاتح عزالدين (قطع الرقاب) وقوش (تحدي خروج أكثر من موكبين والسلاح مورس في شنطة البت)، وغيرها التي كانت بمثابة بث روح وعامل تحدٍّ في نفوس الثوار الذين كانوا يتدافعون بكثافة أكبر لإثبات أنهم الأقوى وإنجاز ما تبقى من حراك.

مسار الأحداث

ثورة ديسمبر دون شك كانت المحصلة النهائية لتراكمات فشل حكومة الإنقاذ لكن أيضاً كانت أخطاء النظام البائد في التعامل مع الثورة ذات تأثير كبير في اشتعالها، مثلاً في التاسع من يناير استنفرت عضوية المؤتمر الوطني وأحزاب (الفكة) للمشاركة بالاحتشاد آنذاك في الساحة الخضراء في محاولة لرسم هالة تأييد حول البشير والحكومة لكن في ذات اليوم وبأم درمان كان رد الثوار بموكب ضخم أعاد ترتيب المشهد والموازين. وقبل هذه الحركة ومع بداية التظاهرات قامت وسائل الإعلام بعرض طلاب من أبناء دارفور بالجامعات باعتبارهم خلايا تقود الحراك تتبع للموساد الإسرائيلي، وهو في الحقيقية أسلوب العنصري ظلت تمارسه الحكومة لسنوات مستخدمة نظرية فرق تسد، كانت تسوق خطاب تخويف للعرب وسكان الوسط والشمال النيلي بأن الدارفوريين يستهدفونكم أنتم لا الحكومة في تمردهم، لكن ردت هذه على مطلقيها ولم تنطلِ على المحتجين الذين نزولوا مباشرة مرددين (يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور)، وكان نفس خطة التفرق هي من جمع السودانيين لإتمام ثورتهم القومية.

مع دخول شهر فبراير من العام الجاري لوحظ خفوت في وتيرة المواكب وسيطرت القوة الأمنية إلى حد كبير على الشارع، لكن وللغباء والجرم المعهود قام أفراد يتبعون للأجهزة الأمنية بـ(كسلا) باغتيال الشهيد المعلم أحمد الخير وما تبعتها من سيناريوهات بشعة تحكي تفاصيل الحادث الذي بالمقابل صنع حدثا آخر على الشارع موازياً له في الغضب والاحتجاج لتعيد المواكب إلى سيرتها القوية.

نجاح الإضراب

في فترات كثيرة كانت فيديوهات الإعتقال وبسالة الثوار تعيد الزخم للحراك كذلك انتهاكات أجهزة الأمن واقتحامها للبيوت كانت تولد الغبن وتحفز الشارع على ضرورة الاستعجال في اقتلاع النظام حتى سقط رأسه الأول والثاني، ولكن لم تكتمل بعد فمازالت عملية الانتخاب تعمل فقد أسقطت الثورة رئيس اللجنة السياسية واثنين آخرين في المجلس العسكري كما أجبرت قوش على تقديم استقالته قبلهم، لتبدأ مسلسل المفاوضات التي تعثرت وخرج المجلس العسكري بترديد خطاب تهديد يحمل سمات نظام الإنقاذ حيث تحدثوا عن عدم السماح بـ(الفوضى) فقابلهم المعتصمون أمام القيادة ولجان مقاومة الأحياء بالتصعيد عبر المتاريس ورغم ما تبعها من أحداث دامية إلا أنها جعلت شرارة الثورة مشتعلة ومتصاعدة وقادت الطرفين لتحقيق اختراق على مستوى التفاوض. وفي إطار التصعيد بالإضراب الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير بهدف ضغط المجلس العسكري للانتقال المدني أو الارتضاء بالأغلبية المدنية للمجلس السيادي والرئاسة الدورية، كان التوقيع على دفتر الحضور بالتوقف عن العمل مزدحم بالاحتفاء والإمضاء من مؤسسات الدولة وقطاعات واسعة تعمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى الأجسام المطلبية والفئوية، وبالمقابل لم يتعامل المجلس العسكري مع هذه الخطوة بالحكمة بل فك تجميد النقابات وبدأ أسلوب النظام المخلوع وخرج (حميدتي) مهدداً بفصل كل من يضرب كما أشار في لقاء آخر عن نية السير إلى انتخابات مبكرة، ووجه انتقادات لاذعة لقوى الحرية التي تعتبر الممثل الفعلي للثوار في الميادين والساحات، ولعل ذلك زاد من عمليات الحشد والإعلان للإضراب الذي بفعل حقق نجاحات مقدرة إعادة الزخم مجدداً للثورة السودانية. ويرى بعضهم أن ذلك الإضراب أرجع الثورة إلى مسارها الصحيح.

العصيان المدني والمتاريس

في الثالث من يونيو دخلت ثورة ديسمبر منعرج جديد بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بفض الاعتصام بالطريقة الوحشية التي تسببت في مقتل عشرات الثوار ووقعت إصابات بالمئات، ليدخل الحراك في موجة أخرى استخدمت خلالها قوى الحرية والتغيير أداة مغايرة في معركتها السلمية وهي سلاح العصيان المدني والمتاريس الذي شل الحياة ودولاب عمل الدولة بصورة شبه تامة، قبل أن يتم رفعه من تلك القوى التي ترى أن ما تم هو مجرد مرحلة أولى وتفتح الباب للوساطة الأفريقية لتقريب وجهات النظر عبر عدة شروط لتهيئة المناخ بعد أن ظل المجلس العسكري يؤكد أنه خدع في عملية الفض وأن ما كان مقصودا منطقة كولومبيا وهي رواية دون شك مازالت مثار تشكيك من الكثيرين. عموما ورغم بشاعة ما تم أثناء الفض والأحداث اللاحقة إلا أن الذي تم عجل بعملية انتخاب والتمايز حيث سقط بعض الأدعياء الذين ركبوا موجة الثورة كما عزز ذلك الفعل على ضرورة السير نحو حكومة مدنية تحكمها القوانين لا التعليمات. المشهد السوداني أمام مفترق طرق بين التصعيد أو الاتفاق لتحول سلس لنقل السلطة للمدنيين وفي كذا الحالتين لن يُهزم (الجيل الراكب رأس) وستظل إرادة الشعب هي الباقية وتمضي الثورة لغاياتها المرتجاة.