المهنيين يكشف عن (12) حالة اغتصاب موثقة

وقال الأصم في مؤتمر صحفي أمس، إن المبعوث الإثيوبي محمود درير نقل لهم التزام المجلس العسكري بما تم الاتفاق عليه سابقا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد تمسكهم في تجمع المهنيين بكل الاتفاقات السابقة، وكشف عن إعداد درير لمسودة بكل الاتفاقات السابقة مع المجلس العسكري وعرضها على رئيس الوزراء الإثيوبي.
ونوه الأصم إلى أنهم ومن خلال تصريحات وأفعال المجلس العسكري يبدو أنه يحاول التمسك بالسلطة لوحده، مشدداً على أن هذا لن يحدث.
واتهم الأصم المجلس العسكري بتدبير فض الاعتصام بدليل فض الاعتصام في 13 مدينة في نفس الوقت، وقال إنه ماتزال هناك صدمة كبيرة لدى الشعب السوداني من المجزرة بحسب تعبيره.
وأكد الأصم أنهم في قوى إعلان الحرية والتغيير لا يضعون كل مجهوداتهم في سياق التفاوض والمراهنة على الوساطة، وتابع: “لكن نرتب أنفسنا أيضا لأي سيناريو”.
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