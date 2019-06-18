دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تجمعات ليلية اليوم الثلاثاء احتجاجا على مقتل متظاهرين في العاصمة الخرطوم.
وفي بيان لتجمع المهنيين السودانيين دعى فيه الى تظاهرات ليلية اليوم الثلاثاء في الأحياء والقرى بالعاصمة الخرطوم والأقاليم للمطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية وإحتجاجا على فض اعتصام القيادة العامة .
وقتل العشرات من المتظاهرين في مطلع هذا الشهر عندما اقتحمت قوات مشتركة اعتصامهم السلمي أمام مقر وزارة الدفاع.
وقال تحالف قوى المعارضة الاثنين إنه دعا إلى الاحتجاج ليلا في المناطق السكنية بالعاصمة الخرطوم، ومناطق أخرى من البلاد، من أجل التأكيد على “مطالبنا الأساسية وهي تسليم الحكم في الفترة الانتقالية إلى حكومة مدنية، والتنديد بمجزرة 3 يونيو/ حزيران”.
وأضاف التحالف: “نطلب من أهلنا في القرى والمدن عبر كل مناطق البلاد المشاركة في هذه الاحتجاجات”.
كانت هذه تفاصيل خبر المهنيين يدعو الي مظاهرات ليلية في الخرطوم ومدن أخرى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.