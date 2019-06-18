المهنيين يدعو الي مظاهرات ليلية في الخرطوم ومدن أخرى اليوم

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تجمعات ليلية اليوم الثلاثاء احتجاجا على مقتل متظاهرين في العاصمة الخرطوم.

وفي بيان لتجمع المهنيين السودانيين دعى فيه الى تظاهرات ليلية اليوم الثلاثاء في الأحياء والقرى بالعاصمة الخرطوم والأقاليم للمطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية وإحتجاجا على فض اعتصام القيادة العامة .

وقتل العشرات من المتظاهرين في مطلع هذا الشهر عندما اقتحمت قوات مشتركة اعتصامهم السلمي أمام مقر وزارة الدفاع.

وقال تحالف قوى المعارضة الاثنين إنه دعا إلى الاحتجاج ليلا في المناطق السكنية بالعاصمة الخرطوم، ومناطق أخرى من البلاد، من أجل التأكيد على “مطالبنا الأساسية وهي تسليم الحكم في الفترة الانتقالية إلى حكومة مدنية، والتنديد بمجزرة 3 يونيو/ حزيران”.

وأضاف التحالف: “نطلب من أهلنا في القرى والمدن عبر كل مناطق البلاد المشاركة في هذه الاحتجاجات”.