وزير الخارجية: الصين ستدافع عن الصفقة النووية مع إيران الي اخر لحظة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن وزير الخارجية الصيني، فان إي، اليوم الثلاثاء، أن إصرار الصين على الدفاع عن خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني ثابت.

بكين- سبوتنيك. وقال فان إي، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم: “لا يزال إصرار الصين على الدفاع عن خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني ثابتا. وستعمل الصين عن كثب مع جميع الأطراف لتعزيز إحراز تقدم في تحديث المفاعل النووي في آراك”. سبوتنيك

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