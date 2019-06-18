انطلاق التقديم للحج عبر الهواتف والرسائل النصية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجاوزت إدارة الحج والعُمرة، مُشكلة عدم توفُّر الإنترنت في التقديم لحج العام الحالي، وذلك باستخدام الهاتف والرسائل النصية للتقديم، بجانب المراكز الحكومية التي تتوفّر فيها خدمات الإنترنت خاصّة للولايات.

وانطلق التقديم للحج بمقر الإدارة العامة للحج والعُمرة (الإثنين) بجميع الولايات، وشهد بداية التقديم الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف أبو بكر عثمان، وتحدث أبو بكر عبر الهاتف مع أول المُقدّمين “إبراهيم عبد الله محمد” من شمال دارفور، وهنّأه بتدشين التقديم، وتمنّى له التّوفيق بالقُبــــُول.

مِن جانبه، أكّد مدير المركز القومي للمَعلومات اللواء محمد عبد الرحيم حسب “الشروق”، اكتمال التّرتيبات والنَّجاح في تقديم الخدمة رغم المشاكل التي نَجَمَت عن توقُّف الإنترنت، ونوّه لتمكُّنهم من تجاوُز المُشكلة عبر توفير الشبكة القومية في كل مُؤسّسات الدولة ومراكز السِّجل المدني وخدمة الرسائل النَّصيَّة.

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من جهته، أعلن مُدير تقنية المعلومات بالإدارة العَامّة للحج والعُمرة أحمد المبارك، استخدام الخُطة (ب) بعد انقطاع الإنترنت، حَيث تَمّ استحداث طُرقٍ بديلةٍ، منها المَراكز الإلكترونية الثّابتة بأمانات الحكومات في الولايات والمَحليّات ومراكز الجَمهور بالسِّجل المدني في المركز والولايات، وأشَارَ إلى استحداث نظام الرسائل النَّصيَّة (SMS) عبر الرقم (7473) تحوي الرقم الوطني وفي سطرٍ جديدٍ وسيلة السفر (1) جوّاً (2) بحراً، وكذلك تَمّ توفير رقمٍ مُوحّدٍ.

صحيفة الصيحة