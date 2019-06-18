بعد غياب طويل … ابن جمال خاشقجي ينشر صورة قديمة لوالده

الخليج 365:

نشر عبد الله جمال خاشقجي، الابن الأصغر للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، صورة قديمة تجمعه بوالده تزامنا مع يوم الأب العالمي.

وأعاد عبد الله نشر تغريدة شقيقه صلاح، التي كتب فيها: “يوم أب سعيد جمال خاشقجي”، مرفقاً بها الصورة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.