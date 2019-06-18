محامي: ﻧﻘﻞ اﻟمخلوع ﺑﺴﻴﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺰ ﺣﻀﺮﺓ، ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ . ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻀﺮﺓ بحسب صحيفة الجريدة ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍً ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺳﻮﻑ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻫﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻫﻮ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﺨﺼﻮﻣﻪ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺃﻣﺲ، ﺍﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮﻡ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺮﻓﺾ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﻮ ﻭﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﺴﻨﻬﻢ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺣﻀﺮﺓ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﻜﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺣﻠﻮﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ )ﺩﻓــﺎﺭ( ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

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