سودانية عالقة في الهند تناشد المسؤولين بسبب العصيان المدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتكت السودانية (س.ع) من علوقها في الهند رغم رفع العصيان في السودان منذ ايام.

وقالت (س.ع) ل (الجريدة) أمس، إنها كانت من المفترض ان تتوجه من مدينة بنغالور الهندية الى ابو ظبي ومنها الى الخرطوم على متن خطوط الاتحاد في 11 من يونيو الجاري إلا ان الرحلة تأجلت بسبب العصيان المدني في السودان.

وأضافت أن العصيان المدني تم انهاؤه في 12 من يونيو الجاري إلا أنها ما زالت عالقة في الهند بسبب ايقاف الرحلات، وتابعت أن بقاءها في الهند سبب لها اشكالات مادية ونفسية وأنها غير قادرة على البقاء ولو ليوم واحد.

وتابعت أن موظف الخطوط أبلغها بتوقف الرحلات من الهند في الفترة من يوم 9 الى 16 يونيو الجاري، لتفاجأ بعد اتصالها مرة اخرى باستمرار توقف الرحلات الى 22 يونيو دون قطع تذكرة وتحديد زمن للرحلة، وأنها حتى الوقت الراهن لا تعلم موعد مغادرتها للهند ووصولها للخرطوم.

واشتكت من التعامل الذي وصفته بغير اللائق لأحد موظفي خطوط الاتحاد الذي تبرم من اتصالها المتكرر بهدف معالجة مشكلتها، ولفتت الى عدم طرح بدائل.

ودعت (س.ع) المسؤولين في خطوط الاتحاد بسرعة التدخل لإنهاء علوقها بالهند، ونوهت الى أن أغلب خطوط الطيران عاودت رحلاتها الى الخرطوم دون أية عوائق.

الجريدة