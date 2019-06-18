عودة المظاهرات الليلية بالعاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عادت بعض أحياء الخرطوم لتشهد مظاهرات متفرقة تطالب بتسليم السلطة إلى دولة مدنية، حسب مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل، لتظل الأزمة السياسية قائمة بلا حلول واضحة في الأفق.

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