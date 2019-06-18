الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء “أعمال العنف” ضد السودانيين بشكل عاجل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى إنهاء جميع “أعمال العنف” التي تطال الشعب السوداني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتّل في لوكسمبورغ.

وقال البيان إن “الشعب السوداني دخل، قبل 6 أشهر، في جهود البحث عن مخرج جديد لبلاده”.

واعتبر أن مظاهرات السوادنيين تعد “فرصة تاريخية”، مضيفا “يجب وضع حد لكافة أشكال العنف ضد الشعب السوداني”.

وأعرب البيان عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان. الاناضول

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