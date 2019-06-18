تجدد الاشتباكات العنيفة في محيط العاصمة الليبية طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تجددت اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس مساء الاثنين.

وقال مصدر عسكري لـRT إن الاشتباكات تركزت في محور “الخلاطات” و”عين زارة” بالقرب من الاستراحة الحمراء.

وأضاف المصدر أنهم لا زالوا يحافظون على تمركزاتهم التي حققوها خلال اليومين الماضيين.

هذا وأعلنت “قوات حكومة الوفاق” أنها غنمت آليات عسكرية من “قوات الجيش الوطني”، بعد اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار الدولي.

يشار إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي يكثف تحليقه في سماء طرابلس ويشن عدة غارات جوية على مواقع في محيط العاصمة. المادة السابقة أول تعليق من واشنطن على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019م

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