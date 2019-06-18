شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت الخارجية الأمريكية بأنها تدرس التقارير حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي.

وأشارت الخارجية إلى أنها “لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها حاليا”، بحسب رويترز.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “رأينا التقارير عن وفاته، لكن لا يمكن قول شيء حول ذلك”. المادة السابقة دونالد ترامب يعتزم إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين خلال أيام !

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من واشنطن على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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