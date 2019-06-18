الرئيس الإيراني: أمريكا لن تنجح في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنجح في عزل بلاده وقطع علاقاتها التجارية مع العالم.

وأضاف “العداء الأمريكي لطهران أثر على كل مواطن إيراني، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضدنا”.

وتابع روحاني أن “الولايات المتحدة لن تنجح في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم”، مشيرا إلى أن طهران تواجه رجال سياسة قليلي الخبرة في الولايات المتحدة.

وأوضح أن توجيه العالم اللوم للولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها الاتفاقات الدولية، يعد انتصارا لإيران، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقات الدولية. سبوتنيك المادة السابقة محامي مرسي يكشف إجراءات دفنه وتفاصيل مؤثرة لدقائق الأخيرة في حياته المقالة القادمة دونالد ترامب يعتزم إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين خلال أيام !

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