اعتقال العشرات من المتظاهرين في موريتانيا يحتجون على ظروف وفاة مرسي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتقلت الشرطة الموريتانية العشرات من المتظاهرين الذين نظموا وقفة أمام السفارة المصرية بالعاصمة نواكشوط، احتجاجا على ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وقال مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك” أن الشرطة اعتقلت رئيس المبادرة المناهضة للاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة محمد محمود ولد سيدي محمد، وعدد من المتظاهرين أمام السفارة المصرية في نواكشوط.
ونظم العشرات من الطلبة وقفة احتجاجية ليل الاثنين رفعوا خلالها شعارات تندد بظروف وفاة مرسي، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن ذلك، وتطالب بتحقيق دولي في وفاته.
وأعلنت المبادرة المناهضة للاختراق الصهيوني أنها ستنظم مجالس عزاء وصلاة الغائب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر.
وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق وفاة محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
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