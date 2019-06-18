مقتل وإصابة 21 شخصًا إثر وقوع زلزال بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين

نجح المستشار تركى آل الشيخ، خلال فترة قصيرة منذ تعيينه رئيساً للهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، في تغيير واضح، وخلق طفرة جديدة عالية على كافة المستويات.

ولأن مدينة جدة عروس البحر الأحمر تعتبرمقصد سياحي لجميع سكان المملكة العربية السعودية الذين يأتون إليها في مختلف المواسم والإجازات للتمتع بها، ننشر لكم مقطع فيديو مصرور يرصد أجمل معالم جده الترفيهية.

ويتوقع أن يكثف تركى آل الشيخ للفعاليات والحفلات الترفيهية فى المملكة العربية السعودية، والسير على خطى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للمضي قدما فى سياسة الإصلاح والتغيير فى المملكة وتنفيذ ما ورد فى رؤية المملكة 2030.أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

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ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالي 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها في وقت لاحق.

يُشار إلى أن أسوأ زلزال تعرضت له الصين خلال السنوات الأخيرة وقع في الجزء الغربي الجبلي من مقاطعة سيتشوان عام 2008 حيث خلّف وراءه حوالي 90 ألف شخص.