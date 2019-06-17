مقتل عشرات الحوثيين في البيضاء على أيدي ألوية العمالقة

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الاثنين، مقتل العشرات من الحوثيين، في مواجهات بين الجانبين، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت ألوية العمالقة في بيان وفق موقع نيوز يمن، إن العشرات من الحوثيين، قتلوا في مواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات اللواء الرابع عمالقة، وذلك في جبهة حبج، بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء.

وقال العقيد يوسف البارق، القيادي الميداني في اللواء الرابع عمالقة، إن قناصة قوات العمالقة، قتلوا أيضاً ما لا يقل عن 18 حوثياً في الجبهة ذاتها في اليومين الماضيين.