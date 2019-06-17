٦ أفلام قصيرة تفوز بجوائز مهرجان "تري كور" بالجامعة البريطانية

اعلنت لجنة تحكيم مسابقة الافلام القصيرة جدا برئاسة المخرج الكبير سمير سيف في مهرجان " تري كور " العالمي الذي انتهت فعالياته امس بالجامعة البريطانية اسماء الفائزين بجوائز المهرجان في فئات الافلام الروائية والتسجيلية والتحريك القصيرة جدا .

وقد فاز بجائزة افضل فيلم روائي بالمهرجان فيلم " ليثيوم " للمخرج الشاب رامي منصور ، وافضل فيلم تسجيلي " اهل الكرم " اخراج عمرو يوسف ، وافضل فيلم تحريك " قبض الريح " اخراج حنان شكري ، كما غاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم " Right Click " للمخرج اللبناني جان البلوشي من نيويورك فيلم اكاديمي وفاز فيلم " رسالة الي سابرينا " للمخرج احمد سرحان من سوريا بجائزة العمل الاول التى تمنحها الجامعة البريطانية بمصر وقيمتها ٢٠ الف جنيه ، كما فاز فيلم " طلق حي " للمخرج مروان سامي بجائزة مؤسسة " سكاروس " لافضل فيلم اجتماعي وقيمتها ٢٠ الف جنيه .

تكونت لجنة تحكيم المهرجان من دكتور سمير سيف رئيسا وعضوية دكتور سمير فرج المصور السيتمائي الشهير ودكتور سعاد شوقي والمخرجة الشابة هالة لطفى ودكتور نبيل المتيني ودكتور محمد غالب .

من جانبه توجه اسامة ابو نار رئيس مهرجان " تري كور مصر " بالشكر للجامعة البريطانية الشريك الاكاديمي للمهرجان وعلى رأسها الاستاذ محمد فريد خميس رئيس مجلس الامناء والاستاذ الدكتور احمد حمد رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور محمد شومان عميد كلية الاعلام والاتصال لتقديمهم الدعم الكامل لفريق عمل المهرجان كي يخرج بهذه الصورة المشرفة التي اشاد بها المتابعون ووسائل الاعلام العربية والفرنسية .

وكرم المهرجان في حفل الختام الفنانة الكبيرة لبلبة والفنانة السورية سوزان نجم الدين والكاتب الروائي الكبير مجيد طوبيا .