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أمير الكويت يزور بغداد الأربعاء المقبل على رأس وفد حكومي

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الإثنين، أن أمير الكويت سيزور بغداد الأربعاء.

وقال الصحاف: "إن أمير دولة الكويت سيزور بغداد الأربعاء المقبل على رأس وفد حكومي".

وسيعقد أمير الكويت مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تتناول تداعيات الأحداث في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد زار الكويت في 23 مايو  الماضي، وقال فيها

إن حكومته تعمل على تصفير المشاكل بين العراق والكويت في ظل توجهات بلاده وانفتاحها واستقرارها وما تشهده من توقيع اتفاقات ومشاريع عملاقة مع مختلف دول الجوار والدول الصديقة.

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