تجمع المهنيين السودانيين: هدف ثورتنا واضح

قال تجمع المهنيين السودانيين، إن هدف ثورتنا واضح وهو التغيير الجذري بتفكيك بنية الشمولية والتمكين، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتي ينعم فيها كل السودانيون بدون فرز بالحرية والسلم الوطيد والعدالة الاجتماعية، وبناء سودان السيادة الوطنية المستقل سياسياً واقتصادياً والذي يبني علاقاته بناء على المصالح المشتركة وليس التبعية.
وأكد بيان تجمع المهنيين، إن طريقنا لإنجاز أهداف ثورتنا المجيدة هو تنظيم وانخراط جماهير شعبنا الثائرة في العمل الثوري والجماهيري في كل الأحياء والفرقان في كل مدن وقرى وأرياف السودان، وفي كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية.
مشيراً إلى إن أدواتنا هي كافة أشكال المقاومة السلمية المعروفة والمجربة. لا نكل ولا نمل، شعب معلم مالك زمام أمره، لا تخدعه تخرصات مخلفات التمكين وواجهاته الجديدة المهترئة، لا تخيفه مليشيات المرتزقة التي تأتمر بأمر البترودولار، ولا يلتفت لمن يبحث عن سند من خلال البنكتوت الملوث بدماء الشهداء لشراء الذمم.
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