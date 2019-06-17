الخارجية الأمريكية تنشر صورة للملك سلمان

نشرت الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية على "تويتر" صورة تجمع العاهل السعودي الملك سلمان، مع السفير الأمريكي الجديد لدى المملكة جون أبي زيد.

نقل الحساب عن السفير الجديد لدى المملكة قوله: "تشرّفت أمس بتقديم أوراق اعتمادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأتطلع إلى تعزيز شراكتنا الثنائية".

​وتسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس الأحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدولهم لدى المملكة.

​وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "تسلم الملك سلمان أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد".

ورحب العاهل السعودية، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.