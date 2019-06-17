شاهد بالصور: فستان “لوشي” يغزو الأسواق السودانية فما هي اسعاره…؟

شهاب محمد - الخرطوم - عرضت محلات تجارية سودانية لروادها وزبائنها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أحدث منتجاتها من الأزياء المواكبة للموضة. Advertisements وقد عرضت بعض المحلات فستان يحمل اسم (فستان لوشي) الذي ظهرت به المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني خلال شهر رمضان إبان تقديمها لبرنامج (يلا نغني) على شاشة قناة الهلال الفضائية. وقد حددت المحلات التجارية للفتيات سعر الفستان الذي حمل اسم نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان, وقد بلغ سعره 1500 جنيه إضافة ل 70 جنيه عبارة عن رسوم توصيل الفستان لداخل ولاية الخرطوم.

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