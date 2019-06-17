سيدة تطرد فنانة شهيرة من حفل زواج بسبب زوجها….

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الخليج 365:
مُنعت فنانة مشهورة من مواصلة الغناء أثناء إحيائها حفل زواج بالعمارات، وذلك بعد أن رددت أغنية (أنا ما شلبتو)، وتعود التفاصيل حسب شهود عيان أن الفنانة رددت أغنية (أنا ما شلبتو)، ما دعا الزوج صاحب المناسبة أن ينثر (النقطة) على رأس الفنانة متفاعلاً مع أغنيتها، لتقوم زوجته في تلك الأثناء والذهاب نحو الفنانة واقتلاع المايكروفون منها، قبل أن تقوم بتقديم فنانة أخرى. فيما أضاف شهود عيان ، أن موقف الزوجة كان مبرراً جداً لاستيائها الشديد من تفاعل زوجها مع تلك الأغنية التي تدعو إلى (الخيانة الزوجية) بطريقة مبتذلة جداً..!
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