العثور على جثة شاب متحللة داخل مياه النيل الازرق….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتشلت قوة شرطية جثة شاب مجهول الهوية متحللة من مياه النيل الأزرق شرق العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر إن شرطياً كان قد عثر على جثة الشاب، جنوب كبري المنشية قبالة منطقة الجريف شرق، وأضاف المصدر أن الشرطي أخطر فرقة الإنقاذ النهري التي حضرت وانتشلت الجثة.

ومن واقع المعاينات الأولية، تبين أن الشاب في العقد الثاني من عمره بيد أن الشرطة لم تتعرف على هويته، إلا أنها دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة إلى المشرحة.