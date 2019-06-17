شاب يقتل والدته بالصحافة لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذ شاب معتوه جريمة قتل بشعة في حق والدته وذلك بضاحية الصحافة جنوب الخرطوم وكشفت مصادر مطلعة ان ابن السيدة سدد لها طعنات تسببت في مقتلها في الحال وفور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التى هرعت الى موقع الحادث وقامت بنقل الجثة الى المشرحة وتوقيف المتهم الذى اتضح لاحقا انه مصاب بحالة نفسية ومازالت التحريات جارية. المادة السابقة الأيام.. والسودان(2).. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة إلى متى الغفلة يا قوم؟.. بقلم كمال الهدي

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