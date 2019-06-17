للأسف يا مولانا هذه الحقيقة.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد النائب العام مولانا الوليد سيد أحمد في مؤتمره الصحفي أمس الأول بالاستقالة حال تدخلت السلطة التنفيذية في عمله!!لكن بكل أسف أن كل المعطيات التي لا تقبل المِراء والجدل تشير إلى أن مولانا لم يكن صادقاً في تهديده بالاستقالة، ولم يكن جاداً بالطبع، بدليل أن المجلس العسكري تدخل في عمله ومنعه من إلقاء القبض على مدير جهاز أمن النظام المخلوع، وقد ذهب وكلاء النيابة ومعهم ضباط بالشرطة لتفتيش منزل قوش والقبض عليه، لكن تصدت لهم قوة حراسة قوش ومنعتهم من دخول المنزل فآبوا خائبين، أوَ لم يكن ذلك تدخلاً في عملك يا مولانا فلماذا لم تسقل؟ فهل تريد تدخلاً أكبر من ذلك؟ وأي تدخل أكبر من طرد وكلاء النيابة وضباط الشرطة من منزل متهم ومنعهم من تفتيش منزله، والحيلولة دون تطبيق القانون؟!ولم يقف الأمر عند طرد وكلاء النيابة وضباط الشرطة المنوط بهم تطبيق القانون، وهم الذين يمثلون السلطة القانونية للدولة، بل قال النائب العام مولانا الوليد: (إن النيابة لم تتلق رداً من المجلس العسكري بشأن اعتراضه على إلقاء القبض على قوش، والآن نحن لا نعلم أين مكانه سواء أكان بالداخل أو الخارج!!).. طيب منتظر شنو يا مولانا تستقيل (بس)، فهل تنتظر تدخلاً من المجلس العسكري أكثر من اعتراضه على إلقاء القبض على متهم ثبت تورطه في بلاغات فتحتها النيابة.الحق يا مولانا إنك في موقف لا يُحسد عليه أحد، وصدقني أجد نفسي مُشفقاً عليك فقد وُضعت في موقف غاية في الحرج، إما أن تستقيل من أجل كرامتك وصدقك مع نفسك وشعب بلادك، أو تبقى كما أنت الآن.في كل مرة تثبت السلطة الحالية بأفعالها وقراراتها وممارساتها السياسية والاستنصار بالحشود أنها امتداد للنظام المخلوع، فلماذا انتفض الشعب السوداني إذن على البشير، وما الفرق بين السلطة القائمة الآن ونظام البشير المخلوع الذي كان يحمي الفاسدين ويحول دون إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، ألم أقل لكم إن قناعتي تزداد يوماً بعد يوم بأن ما حدث كان انقلاباً على البشير فقط ولم يكن انحيازاً للثورة، وإلا فلماذا يُحتجز البشير ويُقدم للمحاكمة، ويُعترض على قبض قوش ومحاكمته وتفتيش منزله… لكل ذلك ومن أجل ذلك لا تفريط في مكتسبات الثورة ولا انحراف عن أهدافها وسلميتها والتمسك بدولة القانون التي لا تحمي فاسداً مهما كان وضعه… دولة القانون التي يُفصل فيها بين السلطات، والتي فيها النائب العام مستقلٌ ومُهاب الجناب لا تعترض مساره أهواء السلطة التنفيذية، ولا قضاء يأتمر بأمر الجهاز التنفيذي، ولا مجلس تشريعي يتبع الحكومة كظلها.. عرفتم سادتي لماذا نتمسك بالحكومة المدنية التي يكون المجلس العسكري جزءاً منها وليس مهيمناً عليها، فها هو المجلس يحمي متهماً رغم أنف القانون ولا عزاء للنائب العام، وما حدث الآن مع النائب العام قد يحدث غداً مع رئيس القضاء ومع رئيس البرلمان.. نحن نخاطب العقل والمنطق، ولا نسوق الناس كالقطيع، ولا نستدر العواطف لأصحاب الحشود أن يروا ما يرون… الـلهم هذا قسمي في ما أملك.نبضة أخيرةضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الـله، وثق أنه يراك في كل حين.