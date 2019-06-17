هكذا علّق أمير قطر على “الوفاة المفاجئة” للرئيس المصري السابق محمد مرسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي”.

وتقدم الشيخ تميم بن حمد إلى “عائلة مرسي وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء”.و أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على أثرها.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى”.

ونقلت أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على أثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية بـ”قتل” الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي، عمداً.

و أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصريتان، حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة محمد مرسي.

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