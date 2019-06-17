المجلس العسكري يكلف عمر دهب وكيلاً لوزارة الخارجية

التاريخ: 17-يونيو-2019
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أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي قراراً بتعيين السفير عمر دهب فضل وكيلاً مكلفاً لوزارة الخارجية بحسب سونا.
عمل السفير عمر دهب مندوباً دائماً لبعثة السودان بنيويورك ، كما عمل سفيراً للسودان بموسكو وسفارات السودان بنيويورك وجنيف وعدد من السفارات بالخارج، كما تولى موقع المدير العام للعلاقات الأمريكية والأوروبية والمدير العام للتعاون الدولى بوزارة الخارجية.
وكان السفير عمر دهب قد إلتحق للعمل بوزارة الخارجية فى العام 1983م ويعتبر من خبراء القانون الدولي والمنظمات الدولية.
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