عاجل.. سقوط صواريخ على معسكر فيه قوات أميركية شمال بغداد

أفاد مراسل "العربية"، الاثنين، بسقوط صواريح كاتيوشا على معسكر التاجي شمال بغداد، الذي تتواجد فيه قوات أميركية. ويقع المعسكر على بعد حوالي 85 كلم شمال العاصمة، وفيه مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تابعة للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين.

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