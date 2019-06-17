والي شمال كردفان يوجه بمحاربة الظواهر السالبة بالأسواق

أكد والي شمال كردفان المكلف، اللواء الركن محمد خضر محمد حامد، يوم الإثنين، اهتمامه بقضايا المواطنين والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وشدد على ضرورة وضع الخطط والبرامج لتطوير الأسواق ومحاربة الظواهر السالبة.

وعقد الوالي اجتماعاً بمحلية شيكان مع المكتب التنفيذي للمحلية.

وقدم المدير التنفيذي للمحلية شرحاً متكاملاً استعرض خلاله سير الأداء والخدمات بإداريات المحلية والوحدات وجهودها في تطوير الخدمات وتنظيم العمل بالأسواق وترقية البيئة والاهتمام بالجانب الصحي والأمن بالمحلية، متطرقاً إلى استعدادات المحلية للموسم الزراعي والجهود الكبيرة لمحلية شيكان في مجال التعليم خاصة إزالة الفصول القشية.

من جانبه دعا أمين عام حكومة الولاية، موسى علي إبراهيم، إلى ضرورة التركيز في هذه المرحلة على أولويات الموسم الزراعي وطوارئ الخريف في الجانب الصحي والهندسي، بالإضافة للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد بالمحلية.