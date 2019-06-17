ارتفاع شهداء فض الاعتصام إلى (128)

أعلنت لجنة الأطباء المركزية التابعة لقوى الحرية والتغيير ارتفاع عدد شهداء حادثة فض الاعتصام أمام القيادة العامة إلى (128) شهيداً، مؤكدة استشهاد الشاب “مروان عثمان” متأثراً بجراح أصيب بها بواسطة قوات نظامية.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها أن الشاب مروان عثمان البالغ من العمر (18) عاماً توفى أمس الأول (السبت) في المستشفى متأثراً بجراح أصيب بها جراء اعتداء أحد النظاميين عليه بالضرب.
وكان آخر إحصاء أعلنته لجنة الأطباء المركزية (118) شهيداً. فيما يؤكد المجلس العسكري أن عدد القتلى في حادثة فض الاعتصام (61) فقط.
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