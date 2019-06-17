واشنطن تدعو العالم لرفض "الخضوع للابتزاز" الإيراني

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين العالم إلى رفض"الخضوع للابتزاز النووي" الإيراني بعد إعلان طهران أن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز في 27 يونيو الحد المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في 2015. وقالت مورغان أورتاغوس: "لا يجب أن نخضع للابتزاز النووي. نواصل دعوة النظام الإيراني للامتثال لالتزاماته تجاه المجتمع الدولي".

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