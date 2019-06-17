إمام أوغلو يتقدم بـ 5 نقاط على مرشح أردوغان لرئاسة إسطنبول

أعلن هاكان بيراكشي، رئيس شركة سونار للدراسات، نتيجة الدراسة التي أجريت حول انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في تركيا.
وكشفت الدراسة حصول أكرم إمام أوغلو على 52.3% من الأصوات، مقابل 47.7 % لبن علي يلدرم.
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